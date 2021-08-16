Elon Musk: 2024’ten önce Ay’a insan göndermeye hazırız

SpaceX’in CEO’su Elon Musk yaptığı bir açıklamada Starship fırlatma aracının 2024’ten önce Ay’a insan indirmesinin oldukça muhtemel olduğunu söyledi.

Musk’a Twitter üzerinden NASA’nın 2024 yılında yapmayı planladığı Ay görevine kadar fırlatma araçlarının hazır olup olmayacağı soruldu. Musk bu soruya, muhtemelen daha erken cevabını verdi. NASA ise Ay’a dönüş için 2024’ün en uygun tarih olduğunu söyledi.

SpaceX ayrıca, geçtiğimiz nisan ayında Ay’a gidiş görevinde kullanılacak olan iniş aracını tasarlamak ve inşa etmek için NASA ile 2.9 milyar dolarlık bir sözleşme imzalamıştı.