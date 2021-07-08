Elon Musk, 35 metrekare büyüklüğünde eve yerleşti
Elon Musk, SpaceX tesisleri yakınlarında 35 metrekarelik prefabrik bir eve yerleşti. Evin değeri ise tahminen 50 bin dolar.
08 Temmuz 2021, Perşembe 14:09 Son Güncelleme:
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Elon Musk, Kaliforniya’daki 6 evini satışa çıkardıktan sonra SpaceX fırlatma sahasının da içinde Boca Chica'da 50 bin dolarlık 35 metrekarelik bir eve yerleşti. Musk’ın şu anki serveti 166 milyar dolar seviyesinde. Musk bu kararın arkasında SpaceX'in Mars görevine odaklanmak için aldığını belirtti.
Boxabl tarafından üretilen ev, oturma odası sayılabilecek bir yaşam alanı, yatak alanı, bir mutfak ve içerisinde küveti bulunan bir banyodan oluşuyor.
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