Elon Musk, 35 metrekare büyüklüğünde eve yerleşti

Elon Musk, Kaliforniya’daki 6 evini satışa çıkardıktan sonra SpaceX fırlatma sahasının da içinde Boca Chica'da 50 bin dolarlık 35 metrekarelik bir eve yerleşti. Musk’ın şu anki serveti 166 milyar dolar seviyesinde. Musk bu kararın arkasında SpaceX'in Mars görevine odaklanmak için aldığını belirtti.

Boxabl tarafından üretilen ev, oturma odası sayılabilecek bir yaşam alanı, yatak alanı, bir mutfak ve içerisinde küveti bulunan bir banyodan oluşuyor.



