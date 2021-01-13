Bilim & Teknoloji Elon Musk artık dünyanın en zengin insanı değil

Elon Musk artık dünyanın en zengin insanı değil

Bilim & Teknoloji

Elon Musk artık dünyanın en zengin insanı değil

Geçtiğimiz hafta Jeff Bezos'u geçerek dünyanın en zengin insanı unvanının sahibi olan Elon Musk yeniden ikinci sıraya düştü.

13 Ocak 2021, Çarşamba 12:16 Son Güncelleme:
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Kısa süre önce Tesla hisseleri yaklaşık yüzde 8 değer kaybedince, Elon Musk’ın serveti bir günde yaklaşık 14 milyar dolar azaldı ve 176,2 milyar dolara geriledi.

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Forbes’ın gerçek zamanlı milyarderler listesinde Musk bugün itibarıyla, 182,1 milyar dolar serveti olan Bezos’un 6 milyar dolar gerisinde.

Pazartesi günü Amazon’un hisseleri de yüzde 2’den fazla değer kaybetti ve Bezos’un serveti de 3,6 milyar dolar azaldı.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, mart ayından bu yana Tesla hisselerinin hızla değer kazanmasıyla Musk’ın serveti 150 milyar dolar arttı. Mart 2020’de Musk’ın serveti 24,6 milyar dolardı.

2020’de Tesla hisselerinin değerindeki artış yüzde 720’yi aştı. 2021’in ilk haftasındaki artış ise yüzde 12.

Şu anda dünyanın en değerli otomotiv şirketi olan Tesla 2020’da sadece 500 bin araç üretti.


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