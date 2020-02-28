Elon Musk: Aslında ben 3 bin yaşında bir vampirim

SpaceX'in kurucusu ve Üst Yöneticisi Elon Musk hakkında yeni bir 'teori' ortaya atıldı. New York Post'tan Melkorka Licea'nın haberine göre komplo teorisyenleri, Musk'ın bir 'zaman yolcusu' olduğunu ve başarısının sırrının da zamanda yolculuk edebilmesinden kaynaklı olduğunu iddia etti.

Söz konusu iddiaya 'kanıt' olarak ise 1. Dünya Savaşı yıllarından kalma bir askerin fotoğrafı gösterildi.

Raymond Collishaw isimli bir pilota ait olduğu öğrenilen fotoğrafla ilgili yorumda bulunan bir sosyal medya kullanıcısı, Musk'a "1914 yılında neden Kanada'daydın, adın neden Raymon Collishaw'dı ve neden savaş uçağı pilotuydun?" sorunu yöneltti.

Kullanıcının bu yorumu çok sayıda paylaşım alırken, çok sayıda diğer kullanıcı ise söz konusu komplo teorisiyle dalga geçti.

Kendisine yöneltilen soruyu yanıtlayan Elon Musk ise, "Kendimi ifşa ediyorum: Aslında ben 3 bin yaşında bir vampirim. Yüzyıllardır bu sahte kimlikler üzerinden sınanıyorum" ifadelerini kullandı.

Başka bir kullanıcı ise "Uzaylısın, kabul et" yorumunda bulundu.

Eski Twitter yöneticisi Dick Costolo da Musk hakkında 2017 yılında "Elon, zaman yolculuğunun gerçek olduğunu kanıtlayabilir, çünkü bir günde bizden daha fazla saati var gibi duruyor, veya kendisi gelecekten" ifadelerini kullanmıştı.

Benzer bir komplo teorisi de, iklim aktivisti Greta Thunberg için dile getirilmişti. Kullanıcılar, 1898'de çekilmiş bir fotoğraf nedeniyle Thunberg'in zaman yolcusu olduğunu iddia etmişlerdi.