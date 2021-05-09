Elon Musk, 'Asperger Sendromu' olduğunu açıkladı

Saturday Night Live adlı televizyon programına konuk olan Elon Musk, asperger sendromuna sahip olduğunu açıkladı. Bu özelliğinden ilk kez söz eden Musk, deha belirtisi olarak anılan sendromun kendinde ne gibi etkilere yol açtığını anlattı.

Ünlü girişimci sahip olduğu nörolojik bir sendromdan söz etti ve mizahi anlatımıyla izleyicilere hoş anlar yaşattı.

Tesla ve SpaceX şirketlerinin kurucusu Elon Musk, dün gece Saturday Night Live adlı televizyon programına konuk oldu. Programın formatına göre aynı zamanda sunucu da olan Musk, sahip olduğu nörolojik bir sendromdan ilk kez bahsetti.

Giriş konuşması sırasında asperger sendromuna sahip olduğunu açıklayan Musk, mizahi anlatımıyla izleyicileri güldürdü.

Asperger sendromlu kişiler birbirlerine benzemez. Geçmiş zamanlarda mental hastalık olarak bilinen bu durum şimdi otizmli hastalıklar grubunda yerini almıştır. Asperger sendromlu kişilerin sosyal becerileri ve motor öğrenmeleri zor gelişir. Asperger sendromlu çocuklar 2 yaşından önce konuşmaya başlamazlar. Bu hastalığın genelde neden olduğu bilinmemektedir. Genetik bir hastalık olduğu düşünülür. Ancak asperger sendromunun neden olduğu ile alakalı kesin bir bilgi mevcut değildir. Asperger sendromunun en önemli belirtisi sosyal yaşam karşısında yaşanılan zorluklardır. Asperger sendromu hayat boyunca sürmektedir. Ancak verilen eğitim vs gibi desteklerle asperger sendromunun ortaya çıkarmış olduğu belirtiler azaltılabilmektedir.

Yetişkinlerde asperger sendromu

Detaylara dikkat etme ve ilgi alanlarına odaklanma gibi bazı tipik Asperger sendromu özellikleri üniversite ve kariyerde başarı şansını arttırabilir. Teknoloji Asperger sendromlu birçok kişiyi cezbeder ve Asperger sendromluların en yaygın kariyer seçimleri mühendisliktir. Tabii ki Asperger sendromlu kişilerin tek iyi olduğu alan bilim değildir. Wolfgang Amadeus Mozart, Albert Einstein, Marie Curie ve Thomas Jefferson gibi tarihte saygı duyulan bazı kişilerde de Asperger sendromu vardı.

Asperger sendromu belirtileri

• Asperger sendromlu çocuklarda bu hastalık ilk zamanlarda belirtiler verebilir.

• Asperger sendromu erkekleri kadınlardan daha fazla etkiler.

• Asperger sendromunun belirtileri arasında obsesif ilgi alanları, resmi konuşma, ritüeller, sosyal izolasyon, motor becerilerdeki gecikme, hayal gücü eksikliği ve duyusal zorluklar sayılabilir.

• Öğretim stratejileri asperger sendromlu bir kişinin yaşam kalitesini artırabilir.

• Asperger sendromunun belirti ve semptomları çok değişkendir. Yaşamın ilk yılında AS'nin erken belirtileri görülebilir. Bunlar, yetersiz koordine edilmiş veya beceriksizliğe yol açan, zayıf koordineli motor becerileri içermektedir.

• Biçimsel veya farklı konuşma : Ritim veya tonlama eksikliği olabilir. Konuşma düz, monoton, alışılmadık derecede yavaş veya hızlı gelebilir veya ses seviyesi uygun olmayabilir.

• Rutinler: AS'li insanlar kafa karışıklığını azaltmak için metodik olarak korudukları kural ve ritüellere sahip olabilir. Rutindeki bir sürpriz değişiklik bazen sinirlenmeye veya endişeye neden olabilir.

• Sosyal çevresi gelişmez: Asperger sendromlu kişiler sosyal çevre edinmekte zorlanırlar.

• Yakınlık konusunda zorlanırlar: Asperger sendromlu kişiler konuştukları kişiye karşı nasıl bir mesafede durmaları gerektiğini bilemezler.



