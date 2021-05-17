Ekonomi Elon Musk bir paylaşım daha yaptı, Bitcoin yeniden çakıldı!

Elon Musk bir paylaşım daha yaptı, Bitcoin yeniden çakıldı!

Ekonomi

Elon Musk bir paylaşım daha yaptı, Bitcoin yeniden çakıldı!

Elon Musk'ın dün Twitter üzerinden Bitcoin ile ilgili verdiği yanıt sonrası Bitcoin sert düştü. Elon Musk'ın açıklaması sonrası Tesla'nın kalan Bitcoin varlıklarını satmış olabileceği düşünüldü. Elon Musk, geçtiğimiz günlerde benzer bir paylaşım yaparak Tesla'nın araç satışlarında Bitcoin kullanmayı askıya aldığını duyurmuştu.

17 Mayıs 2021, Pazartesi 09:17 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Tesla CEO'su Elon Musk, dün Twitter üzerinden bir konuşmada Tesla'nın elindeki Bitcoin varlıklarını satmış olabileceğinin veya satabileceğinin sinyalini verdi. Bu gelişme sonrası Bitcoin adeta çakıldı.

ELON MUSK'TAN BİTCOİN PAYLAŞIMI! SERT DÜŞTÜ

Elon Musk, geçtiğimiz günlerde Tesla'nın araç satışlarında Bitcoin kullanmayı askıya aldığını duyurmuş ve Bitcoin hisseleri düşmüştü. Bu açıklamadan günler sonra Musk'tan Bitcoin'e bir darbe daha geldi.

ELON MUSK CEVAP VERDİ: AYNEN!

@CryptoWhale kullanıcı adını kullanan Mr Whale adlı anonim bir kripto para analisti, "Bitcoinciler, Tesla'nın sonraki çeyrekte elinde kalan Bitcoin varlıklarını sattığını öğrenince dizini dövecek. Elon Musk'a duyulan nefret düşünüldüğünde onu suçlamazdım." şeklinde mesaj attı.

Elon Musk bu mesaja "Aynen" şeklinde karşılık verdi.

ETHERUM VE XRP'DE DÜŞTÜ

Bu açıklama sonrası Tesla'nın kalan Bitcoin varlıklarını satmış olabileceği endişesiyle üç büyük kripto para birimi BTC, Ethereum ve XRP'de sert düşüşler görüldü.

Paylaşım sonrası Bitcoin yüzde 11 değer kaybıyla 42 bin dola civarına inerken, geçen hafta 4 bin doları aşan Ethereum yüzde 14 düşüşle 3 bin 200 dolar, XRP de yüzde 11.5 düşüşle 1.40 doların altına indi.

İlgili Haberler
Son dakika: Araç kullananlar dikkat: Dezenfektan detayı! Cezası 1228 TL



Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Kiralama şampiyonları
Hakan Çelik
Ekrem Sarısu
2140 gün daha prim ödeyip 58 yaşı dolduracaksınız
Ekrem Sarısu
Erkut Can
Kocanızla iyi geçinmek için 10 öğüt
Erkut Can
Murat Gülderen
Uyku ustaları
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
Kudüs bir barış kenti olmalı
Oral Çalışlar
Bilal Emin Turan
Kendin yap 1500 lira kar et
Bilal Emin Turan
Özlem Denizmen
Maddenin manası
Özlem Denizmen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Trafik sigortasında yeni düzenleme! Dikkat! Her şey değişiyor…