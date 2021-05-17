Elon Musk bir paylaşım daha yaptı, Bitcoin yeniden çakıldı!

Tesla CEO'su Elon Musk, dün Twitter üzerinden bir konuşmada Tesla'nın elindeki Bitcoin varlıklarını satmış olabileceğinin veya satabileceğinin sinyalini verdi. Bu gelişme sonrası Bitcoin adeta çakıldı.

ELON MUSK'TAN BİTCOİN PAYLAŞIMI! SERT DÜŞTÜ

Elon Musk, geçtiğimiz günlerde Tesla'nın araç satışlarında Bitcoin kullanmayı askıya aldığını duyurmuş ve Bitcoin hisseleri düşmüştü. Bu açıklamadan günler sonra Musk'tan Bitcoin'e bir darbe daha geldi.

ELON MUSK CEVAP VERDİ: AYNEN!

@CryptoWhale kullanıcı adını kullanan Mr Whale adlı anonim bir kripto para analisti, "Bitcoinciler, Tesla'nın sonraki çeyrekte elinde kalan Bitcoin varlıklarını sattığını öğrenince dizini dövecek. Elon Musk'a duyulan nefret düşünüldüğünde onu suçlamazdım." şeklinde mesaj attı.

Elon Musk bu mesaja "Aynen" şeklinde karşılık verdi.

ETHERUM VE XRP'DE DÜŞTÜ

Bu açıklama sonrası Tesla'nın kalan Bitcoin varlıklarını satmış olabileceği endişesiyle üç büyük kripto para birimi BTC, Ethereum ve XRP'de sert düşüşler görüldü.

Paylaşım sonrası Bitcoin yüzde 11 değer kaybıyla 42 bin dola civarına inerken, geçen hafta 4 bin doları aşan Ethereum yüzde 14 düşüşle 3 bin 200 dolar, XRP de yüzde 11.5 düşüşle 1.40 doların altına indi.







