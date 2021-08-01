Elon Musk, bir zamanlar Tesla'yı Apple'a satmaya çalıştığını açıkladı
Elon Musk, zamanında Tesla'yı Apple'a satmaya çalıştığını açıkladı. Twitter hesabından yaptığı açıklamada Musk, Apple CEO'su Tim Cook'un kendisiyle görüşmediğini ifade etti.
01 Ağustos 2021, Pazar 09:34 Son Güncelleme:
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Tesla ve SpaceX’in CEO’su Elon Musk, yakın zamanda yaptığı bir açıklamada Tesla’yı Apple’a satmak istediğini, ancak Apple CEO'su Tim Cook’un teklifi konuşmak için masaya bile oturmadığını söyledi.
BBC muhabiri, Apple'ın CEO'su olmak isteyip istemediğini sormasının ardından Musk, Tesla’yı satma girişimini resmi Twitter hesabında açıkladı.
Elon, paylaştığı tweet'te Tim Cook ile hiçbir zaman konuşamadığını veya ona yazmadığını ifade etti. Hatta Tesla'nın Apple’a satılması hakkında Apple'ın CEO'su ile konuşmak için bir toplantı talep ettiğini söyledi. Tesla’nın o zamanki değeri şu anki değerinin yalnızca %6’sıydı.
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