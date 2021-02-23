Tesla'nın kurucusu ünlü milyarder Elon Musk, Tesla hisselerindeki düşüş sonrası 1 günde 15,2 milyar dolar kaybetti ve dünyanın en zenginleri listesindeki birinciliği Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'a kaptırdı.

Tesla'nın kurucusu Elon Musk, hafta sonu sosyal medya üzerinden Bitcoin ve Ethereum’un değerinin üzerinde olduğu açıklamasında bulunmuştu.

Bu açıklama sonrası dün Musk'ın sahibi olduğu Tesla hisseleri sert düşüş yaşamış ve şirket 1 günde 15,2 milyar dolar kaybetmişti.

Musk'ın açıklamaları ve Tesla hisselerindeki sert düşüş sonrası Musk hisselerdeki düşüş sonrasında Bloomberg Milyarderler Endeksi’nde dünyanın en zengin sıralaması da değişti.

Musk zirveyi Amazon kurucusu Jeff Bezos’a bıraktı.

Listenin ilk sırasında 186 milyar dolar ile artık Jeff Bezos yer alırken, onu 183 milyar dolar ile Elon Musk, 135 milyar dolar ile de Bill Gates izliyor.

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