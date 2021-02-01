SpaceX, Tesla Motors gibi önemli teknolojik şirketlerin kurucusu ve dünyanın en zengin ikinci adamı olan Elon Musk Clubhouse adlı uygulamada yayın yaptı. Birçok önemli ismin bir araya geldiği grupta konuşan Elon Musk, yayın saatini daha önce duyurduğu için toplantı merakla bekleniyordu.

TSİ saat 9 itibarıyla başlayan yayında odanın kullanıcı sayısı limiti tavana vurdu ve 5 bin kişilik odada yer kalmadı. Musk birçok konuya değinirken, hakkında konuştuğu konu başlıkları da Twitter'da paylaşılmaya başlandı.