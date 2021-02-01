Elon Musk Clubhouse yayınıyla Twitter trend'lerine girdi
Son dönemin en çok konuşulan sosyal medya uygulaması Clubhouse Elon Musk tarafından da kullanılıyor. Elon Musk Clubhouse'da yaptığı online yayınla herkesin ilgisini oraya kaydırdı. Saat 9'da başlayan yayında konuşan Musk, Twitter gündeminde de 1. sıraya oturdu. Yayını açacağını önceden bildirmesi, son günlerin en çok konuşulan sosyal medya uygulaması Clubhouse'u Twitter trend'lerde ilk sıraya kadar taşıdı.
01 Şubat 2021, Pazartesi 10:20 Son Güncelleme:
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SpaceX, Tesla Motors gibi önemli teknolojik şirketlerin kurucusu ve dünyanın en zengin ikinci adamı olan Elon Musk Clubhouse adlı uygulamada yayın yaptı. Birçok önemli ismin bir araya geldiği grupta konuşan Elon Musk, yayın saatini daha önce duyurduğu için toplantı merakla bekleniyordu.
TSİ saat 9 itibarıyla başlayan yayında odanın kullanıcı sayısı limiti tavana vurdu ve 5 bin kişilik odada yer kalmadı. Musk birçok konuya değinirken, hakkında konuştuğu konu başlıkları da Twitter'da paylaşılmaya başlandı.