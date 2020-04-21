Elon Musk, Cybertruck’ın yüzebileceğini iddia etti

Tesla CEO’su Elon Musk, Cybertruck ile alakalı takipçisinin sorduğu soruya Twitter hesabı üzerinden cevap verdi. Cybertruck’ın suya dayanıklı olup olmadığı hakkında sorulan soruya, Tesla CEO’su aracın suda bir süre yüzebileceğini belirtti.

Bir Twitter kullanıcısı, Musk'a "Bazen nehirlerden geçmem gerekiyor. Bunu aracıma zarar vermeden yapabilir miyim?" şeklinde bir soru sordu. Musk ise kullanıcıya "Evet. Hatta bir süre batmadan yüzebilecek" şeklinde cevap verdi.

Musk, elektrikli kamyonetin suyun üzerinde ne kadar kalabileceği gibi ekstra bilgiler ise vermedi. Elon Musk, daha önce de Tesla araçları hakkında suyun üstünde batmama gibi bazı iddialarda bulunmuştu.







