Milyarder girişimci Elon Musk, Twitter üzerinden Dogecoin konulu paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Musk, "SpaceX, Dogecoin’i kelimenin tam anlamıyla Ay'a götürecek" ifadesini kullandı.

Paylaşımın ardından Dogecoin'in fiyatında artış gözlemlendi. Böylelikle Dogecoin, 0.054 dolar seviyesinden yüzde 17’lik bir yükselişle 0.069 dolara ulaştı.

Öte yandan Musk'ın yaptığı paylaşım kısa sürede çok beğeni ve etkileşim alıp gündem oldu.

Birçok Twitter kullanıcısı, ​daha önce de birçok kez NFT, Bitcoin ve Dogecoin temalı paylaşımlar yapan Musk’ın '1 Nisan şakası' yaptığı yönünde yorumlarda bulundu. Bazı kullanıcılar da Musk'ın yaptığı paylaşıma esprili yanıtlar verdi. Yorumlarda Dogecoin'in sembolü olan Shiba Inu cinsi köpeğin Ay'da bulunduğu görseller paylaşıldı.

​SpaceX'in halihazırda Ay'a ve Mars'a yönelik misyonları bulunuyor. Şirket daha önce 2022'de Ay'a insanlı uçuşlar yapacağını duyurmuştu. Yakın zamanda da Elon Musk, SpaceX'in yeni nesil roketi Starship'i 2024'te Kızıl Gezegen'e göndermeyi planladıklarını söylemişti.



