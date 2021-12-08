Wall Street Journal'ın (WSJ) CEO Konseyi Zirvesi'nde konuşan Elon Musk, gezegenimizi bekleyen en büyük tehdidi açıkladı.

Elon Musk düşen doğum oranlarının insanlığı bekleyen en büyük tehdit olduğunu öne sürdü ve 'Medeniyet için en büyük risklerden biri düşük doğum oranıdır' dedi.

Musk görüntülü görüşme yoluyla katıldığı zirvedeki konuşmasında şu ifadelere yer verdi;

'Pek çok kişi dünyada çok fazla insan olduğunu ve nüfusun kontrolden çıktığını düşünüyor. Bu yanlış. Lütfen sayılara bakın. Eğer insanların daha fazla çocuğu olmazsa, medeniyet çökecek, sözlerime dikkate adın.'

Ancak bu sözler Musk'ın ilk uyarısı değil. Ünlü milyarder bu yılın Temmuz ayında ABD'nin nüfus artışındaki düşüşüne vurgu yapan bir WSJ makalesini paylaşmış ve paylaşımına 'uygarlığın geleceği için potansiyel olarak en büyük risk' notunu düşmüştü.