Elon Musk duyurdu: Bitcoin ile Tesla alabileceksiniz

ABD’de ünlü girişimci ve Tesla CEO’su Elon Musk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Tesla otomobil satışlarında 2021 sonu itibarıyla Bitcoin’in de kabul edileceğini duyurdu. Musk, “Artık Bitcoin ile Tesla alabilirsiniz. Tesla yalnızca dahili ve açık kaynaklı yazılım kullanıyor ve Bitcoin'leri doğrudan çalıştırıyor. Tesla'ya ödenen Bitcoin, para birimine dönüştürülmeksizin Bitcoin olarak saklanacak. Bitcoin ile ödeme özelliği, ABD dışında bu yılın sonlarında kullanılabilecek” dedi.

Öte yandan, Bill Gates, Elon Musk’ın Bitcoin yatırımına yönelik yaptığı açıklamada, “Elon’ın çok fazla parası var ve çok yönlü bir insan. Eğer Elon’dan daha az paranız varsa, dikkatli olmalısınız” demişti. Elon Musk, Ocak ayında 1,5 milyar dolar değerinde Bitcoin aldığını duyurmuştu.

DHA