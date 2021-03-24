Ekonomi Elon Musk duyurdu: Bitcoin ile Tesla alabileceksiniz

Elon Musk duyurdu: Bitcoin ile Tesla alabileceksiniz

Ekonomi

Elon Musk duyurdu: Bitcoin ile Tesla alabileceksiniz

Elon Musk, Tesla otomobil satışlarında 2021 sonu itibarıyla ödeme şekli olarak Bitcoin’in kabul edileceğini açıkladı.

24 Mart 2021, Çarşamba 11:33 Son Güncelleme:
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ABD’de ünlü girişimci ve Tesla CEO’su Elon Musk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Tesla otomobil satışlarında 2021 sonu itibarıyla Bitcoin’in de kabul edileceğini duyurdu. Musk, “Artık Bitcoin ile Tesla alabilirsiniz. Tesla yalnızca dahili ve açık kaynaklı yazılım kullanıyor ve Bitcoin'leri doğrudan çalıştırıyor. Tesla'ya ödenen Bitcoin, para birimine dönüştürülmeksizin Bitcoin olarak saklanacak. Bitcoin ile ödeme özelliği, ABD dışında bu yılın sonlarında kullanılabilecek” dedi.

Öte yandan, Bill Gates, Elon Musk’ın Bitcoin yatırımına yönelik yaptığı açıklamada, “Elon’ın çok fazla parası var ve çok yönlü bir insan. Eğer Elon’dan daha az paranız varsa, dikkatli olmalısınız” demişti. Elon Musk, Ocak ayında 1,5 milyar dolar değerinde Bitcoin aldığını duyurmuştu.

DHA

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