Elon Musk, emirlere rağman Tesla fabrikasını faaliyete geçirdi

Elon Musk, resmi Twitter hesabından 11 Mayıs tarihinde yaptığı paylaşımda, "Tesla bugün Alameda kurallarına karşı gelerek göre üretime yeniden başlıyor. Üretim hattında ben de herkesle beraber olacağım. Birisi tutuklanacak ise bu kişinin sadece ben olmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.





Alameda İlçesi Şerif Departmanı Kamu Bilgilendirme Memuru Çavuş Ray Kelly, yetki sahibi olan Fremont otoritesinin ve Fremont Emniyet Müdürlüğü yetkililerinin Tesla ile görüşmelere devam ettiğini bildirdi. Tesla ve Elon Musk ise konu hakkında yöneltilen sorulara yanıt vermedi.

Cumartesi günü Alameda ilçesine fabrikanın yeniden üretime başlamasını engelleyen emri geçersiz kılmak üzere dava açan Tesla, otorite yetkililerinin başına buyruk kararlar aldığını iddia etti. Bunun ardından Tesla, çalışanlarını üretime geçirdiği sırada onları korumak ve corona virüsün yayılmasını engelleyebilmek için nasıl bir yol izleneceğini içeren 37 sayfalık 'İşe Dönüş' dokümanını da kamuoyuna sundu.

Bununla birlikte, valinin rehberliği, yerel yönetimlerin daha kısıtlayıcı kuralları yürütebileceğine dair bir uyarı içeriyordu. Alameda, geçen hafta evde kalma emirlerini Mayıs ayı sonuna kadar uzattı. Siparişler revize edildi ve bazı kısıtlamaları hafifletti.

California Valisi Gavin Newsom'ın üreticilerin operasyonlarına devam etmesinin önünü açmasının ardından Tesla, Cuma günü için fabrika çalışanlarının %30'unun 'yeniden açılma planı' kapsamında işe başlamasını ön gördüğünü duyurdu.

Vali Newsom, Alameda ilçesi ile Tesla arasında bulunan sorunun önümüzdeki günlerde çözüme kavuşacağına inandığını aktardı.