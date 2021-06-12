Tesla CEO’su Elon Musk, Model S Plaid isimli en hızlı elektrikli otomobilini tanıttı. California Fremont’taki şirketin fabrikasında düzenlenen etkinlikte konuşan Musk, araç ile ilgili bilgileri paylaştı.

Konu hakkında Musk, “Neden bu kadar deli hız yapan çok hızlı bir araç yaptık. Çünkü bu sürdürülebilir enerjinin geleceği için çok önemliydi. Bir elektrikli aracın en iyi otomobil olduğunu göstermek zorundaydık” dedi.

Tesla Model S Plaid, Model S ile aynı tasarıma sahip. Aracın içinde, Model 3 ve Model Y’de de bulunan yatay dokunmatik multimedya ekranı yer alıyor.

Model S, X, 3 ve Y isimli modellerini piyasaya süren Musk’ın tanıttığı Model S Plaid’in baz modeli 1020 beygir gücünde ve full şarjla yaklaşık 643 kilometre yol gidebiliyor. Saatte maksimum 320 kilometreye çıkabilen araç 0’dan 100’e ise 2 saniyede ulaşabiliyor.

Musk, hızlı şarj sistemi üzerinde iyileştirmeler yapıldığını ve yalnızca 15 dakikalık şarj ile 300 km menzil sağlayabildiğini de belirtti.

Musk, “Eğer otomobilin geleceğini düşünürseniz, genelde otomatik pilot öncelikli hale gelir ve sonradan eğlence öne çıkar. Araç içi eğlence giderek önem kazanacak. Araç içerisinde film izleyebilirsiniz, oyun oynayabilirsiniz, interneti kullanabilirsiniz” dedi.

Aracın başlangıç fiyatı 130 bin dolar olarak belirlendi.