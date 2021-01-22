Elon Musk, geçtiğimiz senelerde bir yarışma düzenlemiş ve en iyi karbon yakalama teknolojisinde son 5’e kalan finalistlere 5’er milyon dolar bağış yapmıştı. Ünlü iş insanı, yine benzer bir yarışma düzenleyeceğini ve bu sefer finale kalan kişiye tam 100 milyon dolar bağış yapacağını duyurdu. Yarışması hakkında henüz detaylı bilgi vermeyen Musk, önümüzdeki hafta daha açıklayıcı bir paylaşım yapacağını belirtti.

Elon Musk, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“En iyi karbon yakalama teknolojisi sistemine 100 milyon dolar bağış yapacağım. Detaylar gelecek hafta.”

Fosil yakıtlarının kullanımı sonucunda CO2 gazı, yani karbondioksit oluşur. Gaz, güneş ışınlarının dünyaya girmesini engelleyerek ışınları uzaya geri yansıtır. Böylelikle ısı, atmosferin içinde hapsolarak küresel ısınmayı tetiklemiş olur.

Bir fabrika veya tesisten salınan atık karbondioksit, zararlı bileşenlerinin ayırt edilmesi amacıyla depolanmaya başlar. Son derece yüksek maliyetli bir iş olan bu depolama, aynı zamanda gelişmiş teknolojilere ihtiyaç duyar. Yaklaşık son 20 yıldır büyük şirketler bu konuda bir çözüm bulmaya çalışıyor, ancak hala en yararlı ve uygun maliyetli bir teknoloji bulunamadı.







