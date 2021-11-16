Elon Musk, hisse satışına devam ediyor! 934 binden fazla hisse...
Tesla CEO'su Elon Musk, 934 bin 91 şirket hissesinin satışını gerçekleştirdi. Musk, 8 Kasım tarihinde de şirket hisselerini satışa çıkarmıştı.
16 Kasım 2021, Salı 09:30 Son Güncelleme:
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ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yapılan bildirime göre Elon Musk, hisse opsiyonlarını kullanması ile ilişkili vergi yükümlülüklerini karşılamak için 930 milyon dolarlık hisse sattı.
Hisse senedi alım opsiyonları kullanıldığında, opsiyonun kullanım fiyatı ile hissenin adil piyasa değeri arasındaki farktan gelir vergisi ödenmesi gerekiyor.
Musk, 2,1 milyon hisse opsiyonunu 6,24 dolar fiyat ile kullanmasının ardından 934 bin 91 hisse senedinin satışını gerçekleştirdi. 8 Kasım'da da 2,2 milyon hisse satın alma opsiyonunu kullandıktan sonra 934 bin Tesla hissesini 1,1 milyar dolara satmıştı.
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