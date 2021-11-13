Bilim & Teknoloji Elon Musk iş görüşmelerinde en çok hangi soruyu soruyor?

Elon Musk iş görüşmelerinde en çok hangi soruyu soruyor?

Bilim & Teknoloji

Elon Musk iş görüşmelerinde en çok hangi soruyu soruyor?

Elon Musk'ın iş görüşmelerinde adaylara en çok sorduğu sorunun "Üzerinde çalıştığın en büyük sorun ve onu nasıl çözdüğünden bahset" olduğu öğrenildi.

13 Kasım 2021, Cumartesi 12:43 Son Güncelleme:
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Musk’ın mülakatlarda olağanüstü yetenekler aradığı, bunun için her iş görüşmesinde sorduğu bir favori sorusu olduğu iddia edildi. Adayların hangi okulu bitirip bitirmediğiyle ilgilenmeyen Musk'ın bu soru aracılığıyla doğru söyleyip söylemediğini anladığı belirtildi.Musk’ın adaylara yönelttiği sorunun, "Üzerinde çalıştığın en büyük sorun ve onu nasıl çözdüğünden bahset" olduğu vurgulandı.

Musk, eğitim düzeyine çok önem vermediğini 2014'te Auto Bild dergisine verdiği röportajda söylemişti. Musk, söz konusu röportajda, "Herhangi bir üniversite, hatta lise diplomasına bile ihtiyaç yok" ifadelerini kullanmıştı.

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