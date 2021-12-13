Elon Musk istifa edip tam zamanlı influencer olabilir

Milyarder girişimci Elon Musk, sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerine yönelttiği soruda şu ifadeleri kullandı: "İşlerimden istifa edip tam zamanlı bir influencer olmayı düşünüyorum. Ne dersiniz?"

Musk'ın mevcut serveti, MrBeast'in sahip olduğu takipçi kitlesini eğlendirmek için rastgele insanlara büyük meblağlarda para dağıtmaya bile fazlasıyla yetecek seviyede.

Milyarder girişimciyi kariyer değişikliği üzerine düşünmeye iten şeyin ne olduğu merak konusu oldu, ancak paylaşımın şaka olma ihtimali üzerinde duruluyor. Zira Musk bir önceki tweetinde 'League of Legends' oyunundaki bir karakter olan 'Jinx'in bir resmini paylaşmıştı. Jinx, Batman evreninden Harley Quinn'e benzer bir şekilde şiddeti seven, kaos yayan bir genç karakter olarak biliniyor.