Bilim & Teknoloji Elon Musk: Kamera teknolojileri artmasına rağmen UFO görüntüleri hala aynı

Elon Musk: Kamera teknolojileri artmasına rağmen UFO görüntüleri hala aynı

Bilim & Teknoloji

Elon Musk: Kamera teknolojileri artmasına rağmen UFO görüntüleri hala aynı

Geçtiğimiz dönemde attığı tweet ile "Ben bir uzaylıyım" diyen Elon Musk’tan yine şaşırtan bir açıklama geldi. Musk, "uzaylılara karşı en güçlü argümanı" ile bir Twitter fırtınasını tetikledi. Tesla'nın kurucusu, kamera çözünürlüklerinin yıllar içinde nasıl geliştiğine dair bir grafik paylaştı, ancak UFO'ları veya tanımlanamayan uçan nesneleri içeren resimlerin çözünürlükleri aynı kaldı.

24 Mart 2021, Çarşamba 08:14 Son Güncelleme:
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Musk attığı tweet ile UFO görüntülerine inanmadığını açıkladı. Söz konusu tweet'te kamera teknolojinin artmasına rağmen UFO görüntülerinin çözünürlüklerinin değişmemesine vurgu yapıldı. Musk'ın tweet'i kısa sürede 10 binin üzerinde yorum, 400 binin üzerinde beğeni aldı.



Geçtiğimiz günlerde eski Ulusal İstihbarat Direktörü John Ratcliffe'den UFO tartışmalarını yeniden alevlendirecek açıklamalar gelmişti. Ratcliffe, ABD'nin ses hızılı kolaylıkla geçen objelere dair elinde kanıtlar olduğunu öne sürmüştü.

Fox News'a konuşan Ratcliffe, "Halka açıklanandan çok daha fazla görüntü var" sözleri ile kısa sürede gündem olmuştu.


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