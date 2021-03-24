Musk attığı tweet ile UFO görüntülerine inanmadığını açıkladı. Söz konusu tweet'te kamera teknolojinin artmasına rağmen UFO görüntülerinin çözünürlüklerinin değişmemesine vurgu yapıldı. Musk'ın tweet'i kısa sürede 10 binin üzerinde yorum, 400 binin üzerinde beğeni aldı.









Geçtiğimiz günlerde eski Ulusal İstihbarat Direktörü John Ratcliffe'den UFO tartışmalarını yeniden alevlendirecek açıklamalar gelmişti. Ratcliffe, ABD'nin ses hızılı kolaylıkla geçen objelere dair elinde kanıtlar olduğunu öne sürmüştü.

Fox News'a konuşan Ratcliffe, "Halka açıklanandan çok daha fazla görüntü var" sözleri ile kısa sürede gündem olmuştu.



