Elon Musk kendini Mars'ın imparatoru ilan etti
Tesla ve Space X CEO’su Elon Musk Twitter'da profil sayfasındaki biyografi bölümüne "Mars'ın İmparatoru" ibaresini ekledi.
14 Nisan 2021, Çarşamba 08:44 Son Güncelleme:
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Musk, biyografi bölümüne daha önce de bazı eklemeler yaparak gündeme gelmişti. Musk, bu kez "Imperator of Mars" ibaresi ekleyerek bir tartışmaya neden oldu.
Elon Musk'ın Twitter profiline neden böyle bir ekleme yaptığı bilinmiyor. Sosyal medya kullanıcıları, Musk'ın şaka yaptığını düşünenler ile SpaceX ile ilgili çok önemli bir gelişme yaşandığını düşüneneler olarak ikiye ayrılmış durumda.