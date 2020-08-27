Elon Musk, kısa süre sonra çalışan bir Neuralink cihazı gösterecek

Elon Musk, 28 Ağustos’ta beyin-bilgisayar arayüzleri üzerinde çalışan şirketi Neuralink’in çalışan bir cihaz göstereceğini açıkladı.

Musk, insanoğlunun beyin gücümüzü destekleyerek yapay zekaya ayak uydurmasına yardımcı olmak için BMI cihazlarının gerekli olduğuna dair inancından defalarca bahsetti. Ancak şu anda amacı çok daha basit, insanların telefonları veya bilgisayarları zihinleriyle kontrol etmelerini sağlayan implante edilebilir bir cihaz yaratmak.









iTrucker başkanı Margaret Siegien’ın, “Elon Musk tarafından kurulan Neuralink, beyin-bilgisayar arayüzünü tanıtmak üzere olduğunu bildirdi. Yapay zeka ile beyinlerimizin birleşmesi konusunda ne hissediyorsunuz?” tweetini alıntılayan Musk, cuma gecesi TSİ 01:00’de gerçekleşecek çevrimiçi etkinlikte çalışan bir Neuralink cihazı gösterileceğini belirtti.

Etkinlikte, şirketin teknolojisini beyne bağlamak için tasarlanmış ikinci nesil bir robotun ve " gerçek zamanlı olarak çalışan" bir nöron demosunun açıklanacağı söyleniyor. Ancak bunlarla ne kastedildiği tam olarak net değil.