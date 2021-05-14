Elon Musk: Kripto paralara inancım yüksek

Salı günü, Tesla araç alımlarında Bitcoin kullanımının askıya alındığını açıklanmasının ardından Bitcoin yüzde 10 değer kaybetmişti. Elon Musk bu kararın arkasında, fosil yakıt kullanımının önüne geçmek olduğunu savunmuştu.

Dijital paralara ilişkin görüşlerine Twitter üzerinden açıklık getiren Elon Musk, "Açıkçası kripto paralara inancım yüksek, ama bu özellikle de kömür gibi fosil yakıtların kullanımında büyük bir artışa neden olmamalı" dedi.

Tesla, şirketin ürettiği araçların Bitcoin ile satın alınabileceğini 23 Mart'ta duyurmuştu. Bu karar, çevreciler ve bazı yatırımcılar tarafından tepki çekmişti.

Elon Musk, son kararı ile ilgili, "Bitcoin madenciliğinde ve işlemlerinde giderek daha fazla fosil yakıt kullanılıyor olmasından endişe duyuyoruz. Özellikle de kömür ki, tüm sera gazları arasında en kötü etki onun. Kripto para iyi bir fikir… Ama bu çevreye zarar verme pahasına olamaz" demişti.

Bitcoin için harcanan enerji, Arjantin'in tükettiği elektriği yakın bir zaman önce geride bıraktı.

İngiltere'de Cambridge Üniversitesi'nin hesaplamasına göre, Bitcoin üreticileri bir ülke olsaydı, dünyanın en fazla elektrik tüketen 30'uncu ülke olacaktı.

Musk, Tesla'nın elinde olan Bitcoin'leri satmayacağını ve daha sürdürülebilir enerjiye geçildiği anda işlemlerde kullanmak istediklerini de kaydetti.

Tesla'nın elinde 1,5 milyar dolarlık Bitcoin bulunuyor.