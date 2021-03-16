Twitter’dan bir tekno şarkı ve video paylaşan Musk, “NFT’ler hakkındaki bu şarkıyı, bir NFT olarak satıyorum” ifadelerini kullandı. Dijital sanatçı Mike Winkelmann (Beeple) Tweet’i alıntılayarak milyardere geçtiğimiz hafta bir açık artırmada satışa sunulan NFT kolajı için kısa süre önce aldığı 69 milyon doları teklif etti. Ancak Musk, yalnızca Dogecoin’i (DOGE) kabul etmek istediğini söyledi ve fiyatı 420 milyon token olarak belirledi. Fakat Musk satış için bir bağlantı paylaşmadı, bu nedenle satış için hangi platformu kullanacağı belli değil.

Bu müziğin Blockchain akıllı kontratları ile imzalanıp imzalanmadığını bilmiyoruz. Ayrıca söz konusu paylaşımın hangi platformda satılacağı da şu an için bilinmezliğini koruyor.

Elon Musk'tan konuyla ilgili yeni bir açıklama gelmedi. Elon Musk'ın Dogecoin istemesi, Musk'ın piyasadaki tüm Dogecoin'leri toplamak istediğinin bir göstergesi olarak yorumlandı.