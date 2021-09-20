Elon Musk, Twitter üzerinden Starlink uydu internet ağının Ekim ayında beta aşamasından çıkacağını söyledi. Musk, bu yıl sonuna kadar Starlink'i tamamen mobil yaparak istenilen bir yerden kullanılabilir yapmayı istiyor.

Elon Musk, MWC2021 konferansında uydu internet ağı Starlink'in 12 ay içinde yaklaşık 500.000 kullanıcıya sahip olmasını beklediklerini ve SpaceX'in hedefinin Ağustos sonuna kadar beta aşamadan çıkarak gezegenin çoğuna geniş bant interneti sağlamak olduğunu söylemişti, ancak daha sonrasında beta aşamasından çıkma hedefinin gerçekleşmesinin pek olası olmadığını belirtmişti.

Kısa süre önce bir kullanıcının Twitter'dan Starlik uydu internet ağının beta aşamasından ne zaman çıkacağını sorduğu tweete yanıt veren Musk, önümüzdeki ay cevabını verdi.

Şimdiye kadar 1.700'den fazla Starlink uydusu yörüngeye fırlatıldı. Şirketin, aşamalı olarak önce 12 bin uydu ve daha sonra 42 bin uydu hedefleri bulunuyor.