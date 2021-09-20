Bilim & Teknoloji Elon Musk, Starlink’in önümüzdeki ay beta aşamasından çıkacağını açıkladı

Elon Musk, Starlink’in önümüzdeki ay beta aşamasından çıkacağını açıkladı

Bilim & Teknoloji

Elon Musk, Starlink’in önümüzdeki ay beta aşamasından çıkacağını açıkladı

Starlink uydu internet ağında önemli bir nokta geçiliyor. Elon Musk, bir soruya verdiği cevapla önümüzdeki ay Starlink'in beta aşamasının bitirileceğini duyurdu.

20 Eylül 2021, Pazartesi 08:37 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Elon Musk, Twitter üzerinden Starlink uydu internet ağının Ekim ayında beta aşamasından çıkacağını söyledi. Musk, bu yıl sonuna kadar Starlink'i tamamen mobil yaparak istenilen bir yerden kullanılabilir yapmayı istiyor.

Elon Musk, MWC2021 konferansında uydu internet ağı Starlink'in 12 ay içinde yaklaşık 500.000 kullanıcıya sahip olmasını beklediklerini ve SpaceX'in hedefinin Ağustos sonuna kadar beta aşamadan çıkarak gezegenin çoğuna geniş bant interneti sağlamak olduğunu söylemişti, ancak daha sonrasında beta aşamasından çıkma hedefinin gerçekleşmesinin pek olası olmadığını belirtmişti.

Kısa süre önce bir kullanıcının Twitter'dan Starlik uydu internet ağının beta aşamasından ne zaman çıkacağını sorduğu tweete yanıt veren Musk, önümüzdeki ay cevabını verdi.

Şimdiye kadar 1.700'den fazla Starlink uydusu yörüngeye fırlatıldı. Şirketin, aşamalı olarak önce 12 bin uydu ve daha sonra 42 bin uydu hedefleri bulunuyor.

Yazarlarımızdan
Murat Gülderen
Can dostlarınıza akıllı çözümler
Murat Gülderen
Bilal Emin Turan
İnternetten alışverişte 'Hesaplı' taktikler
Bilal Emin Turan
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 2021'in en önemli gökyüzü olayı için geri sayım başladı! Etkisi ne kadar sürecek?