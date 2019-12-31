Elon Musk: Starship, 2-3 ay içinde fırlatılabilir

Elon Musk, dün gece Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, tamamlanmakta olan yeni roketin görüntülerini paylaşarak bunun inşa etmeyi planladıkları 20 kadar farklı prototipten sadece biri olacağını belirtti. Musk mesajında "Şimdi Starship SN1'i inşa ediyoruz. SN20'ye ya da Starship V1.0'a kadar geliştireceğimiz her prototipte küçük iyileştirmeler yapacağız" dedi. Şirketin geliştirdiği ilk prototip olan Starship Mk1, 20 Kasım'da Teksas'taki basınç testleri sırasında infilak etmişti. Videoda roketin yakıt tankının üzerine yerleştirilecek kubbeyi andıran ve üst kısmı üzerindeki çalışmaların sürdüğü görülüyor. Roketin, uzaya yolcu ve kargo taşıması bekleniyor.

Starship'in özellikleri

Starship sistemi tamamlandığında 118 metreye ulaşacak. 100 yolcu ve 100 tona kadar kargo taşıması öngörülen sistem, roketin her fırlatılışı 5 milyon dolara mal olacak. Ayın çevresinde yapılacak ilk yolculuğun müşterileri arasında Japon milyarder Yusaku Maezawa da var. Maezawa'nın bu yolculuk içi SpaceX'e ne kadar para ödediği bilinmiyor.



