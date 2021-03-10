Mars ve Ay görevlerinde kullanılacak Starship’in SN10 adlı roketi, 3 Mart’ta gerçekleştirilen fırlatma testinde yere sağ salim iniş yapsa da bundan dakikalar sonra patlamıştı.

SpaceX CEO’su Elon Musk ise SN10’un yere iniş yaptıktan dakikalar sonra neden patladığına dair açıklamalarda bulundu. Musk’ın açıklamalarına göre SN10’un motoru, muhtemelen yakıt tankında gerçekleşen bir helyum sızıntısı nedeniyle düşük itme gücüne sahipti ve bu nedenle göründüğü kadar yumuşak bir iniş gerçekleştiremedi.





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Yaklaşık 10 m/sn hız ile gerçekleşen iniş, roketin ayaklarının ve eteğinin bir kısmının ezilmesine neden oldu. Musk, SN10’da gerçekleşen hatanın ardından SN11’de de aynı şeylerin yaşanmaması için hataların giderildiğini belirtti.



