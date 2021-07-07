Elon Musk: Starship uzayda atık toplayabilecek

Musk, konuya ilişkin açıklamayı resmi Twitter hesabı üzerinden bir takipçisine verdiği yanıtaa yaptı. Söz konusu takipçi, paylaşımında Musk’a SpaceX’in uzaydaki atıkları toplamaya yönelik herhangi bir planı olup olmadığını sordu. Musk ise yanıtında, Starship'in hareket eden kapısıyla uzayda deposuna atık toplayabileceğine işaret etti. Musk paylaşımında “Starship’i uzayda uçurabiliriz ve kaportadaki hareketli kapı sayesinde enkaz toplayabiliriz” dedi.

Starship’te yer alan hareketli kapı, yörüngede belli bir noktaya ulaşınca açılabiliyor ve uzay aracını fırlatıyor. Kapı, daha sonra Starship Dünya’ya dönmeden önce tekrar kapanıyor. Uzaydaki ölü uydular ve ayrık roket parçalarının, yörüngede bir uçan atık yığını oluşturduğu da biliniyor.

SpaceX, güncel olarak Starlink uydu interneti hizmeti için yörüngeye fırlattığı bin 657 uydusu bulunuyor. Şirket, 2027 yılının ortasına kadar 42 bin uydu ile bir mega takımyıldızı oluşturmayı planlıyor.