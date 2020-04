Elon Musk: Suni solunum cihazlarını ücretsiz dağıtacağız

Suni solunum cihazları nefes alırken yardıma ihtiyacı olan COVID-19 hastalarına yardımcı olmak için kullanılıyor. Yine de, enfekte vakaların sayısı artmaya devam ettikçe, birimlerde bildirilen eksiklikler var. Bu özellikle New York gibi büyük noktaların yanı sıra İtalya gibi ülkelerde de göze çarpıyor.





Musk, cihazların Tesla’nın teslimat bölgelerinde yer alan hastanelere gönderileceğini, cihaz ve teslimatın ücretsiz bir şekilde sunulacağını belirtti. Musk ayrıca solunum cihazlarının acil hastalar için kullanılması şartını koştu.

Elon Musk 23 Mart’ta, Çin’den aldığı 1.200’den fazla suni solunum cihazını Los Angeles’a bağışladı. Elon Musk ile görüşen New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, bölgedeki hastanelere suni solunum cihazı gönderilmesini sağlayarak “Çok minnettarız. Hayat kurtarmak için her cihaza ihtiyacımız var” dedi.

Tesla’nın Kaliforniya’daki araç üretim tesisi ve New York’taki güneş enerjisi tesisinin suni solunum cihazı üretimi için kullanılması bekleniyor. Musk, konu hakkında “Giga New York, solunum cihazı üretimi için mümkün olan en kısa sürede yeniden açılacak. New York vatandaşlarına yardım etmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız” dedi.

Tesla'nın yakında Medtronic cihazları üretmeye başlaması da bekleniyor. Medtronic CEO'su Omar Ishrak, Tesla'nın, PB 980 suni solunum cihazını geliştirilmek ve seri üretime almak için hızlı bir şekilde çalıştığını duyurdu.