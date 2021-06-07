Bilim & Teknoloji Elon Musk: Tesla Model S Plaid+ iptal edildi

Elon Musk: Tesla Model S Plaid+ iptal edildi

Bilim & Teknoloji

Elon Musk: Tesla Model S Plaid+ iptal edildi

Elon Musk, resmi Twitter hesabı üzerinden Tesla Model S Plaid+ model otomobilin iptal edildiğini açıkladı.

07 Haziran 2021, Pazartesi 14:20 Son Güncelleme:
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Musk, söz konusu paylaşımda orijinal Plaid modelinin yeterince iyi olduğuna işaret etti. Tesla, konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı. Aracın, hala şirketin resmi internet sitesindeki konfigürasyon listesinde görüntülenmeye devam ettiği belirtildi. Fakat söz konusu seçeneğin, gri göründüğü ve güncel olarak ön siparişe kapatıldığının da altı çizildi.

Twitter paylaşımının, Elon Musk tarafından yapılan şakalardan biri olabileceği tahmin edildi. Analistler, böyle bir durumda ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC)’nun yaşanan gelişmeden hoşnut olmayacağına işaret etti.

Plaid+’ın, orijinal Plaid modelinden daha hızlı olması bekleniyordu. Ancak aradaki farkın, çok yüksek olmayacağı belirtiliyordu. 

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