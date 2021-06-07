Elon Musk: Tesla Model S Plaid+ iptal edildi

Musk, söz konusu paylaşımda orijinal Plaid modelinin yeterince iyi olduğuna işaret etti. Tesla, konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı. Aracın, hala şirketin resmi internet sitesindeki konfigürasyon listesinde görüntülenmeye devam ettiği belirtildi. Fakat söz konusu seçeneğin, gri göründüğü ve güncel olarak ön siparişe kapatıldığının da altı çizildi.

Twitter paylaşımının, Elon Musk tarafından yapılan şakalardan biri olabileceği tahmin edildi. Analistler, böyle bir durumda ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC)’nun yaşanan gelişmeden hoşnut olmayacağına işaret etti.

Plaid+’ın, orijinal Plaid modelinden daha hızlı olması bekleniyordu. Ancak aradaki farkın, çok yüksek olmayacağı belirtiliyordu.