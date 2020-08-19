Elon Musk: Tesla otomobiller keçi gibi meleyecek
Tesla'nın CEO'su ve sahibi Elon Musk şirketin ürettiği modellere gelecek yıllarda entegre edilecek özellikler hakkında açıklamalarda bulundu. Bu açıklamalardan en dikkat çekeni ise Musk'ın "Kornaların keçi sesiyle çalacağı yönündeki söylentiler bir sürpriz mi yoksa bir yazılım güncellemesi mi?" sorusuna verdiği yanıt oldu.
19 Ağustos 2020, Çarşamba 11:13 Son Güncelleme:
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Musk, söz konusu özelliğin "kesinlikle geleceğini" söyledi. Musk, keçi kornası dışında Tesla otomobillerine başka yenilikler de geleceğini belirtti.
Musk'a göre ataçlar güvenli koşulların oluşması durumunda otonom sistemleri sayesinde yol çukurları karşısında yavaşlayabilecek veya etraftan dolaşabilecek.
Musk önümüzdeki günlerde Tesla araçlarına iki faktörlü kimlik doğrulama özelliğinin de geleceğini duyurdu.
Musk, iki faktörlü kimlik doğrulamanın ilk olarak Mayıs 2019'da geleceğinden bahsetmiş, ancak şirket söz konusu sistemi bir türlü geliştirememişti.
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