Elon Musk, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Çin Kalkınma Forumu bünyesinde bazı açıklamalar yaptı. Çin hükümeti, ülkedeki askerler ile ülke için kritik önem arz eden şirketlerde çalışan kimselerin Tesla markalı otomobil kullanmasını yasaklamayı planlıyor. Böyle bir şeyin nedeniyse Tesla'nın kullanıcı verilerini ABD hükümetine verebilecek oluşu. Elon Musk da konu hakkında böyle bir şeyin mümkün olmadığını söyledi.

Musk’a göre ABD, Çin ya da başka ülke menşeili bir şirketin casusluk yapması en çok o şirkete zarar verir. Bu tarz casusluk yapan şirketin ağır sonuçlarla karşılaşabileceğini vurgulayan Musk, Tesla olarak böyle bir şeyi yapmayacaklarını söyledi.

Musk, Tesla'nın casusluk olarak kullanılması durumunda şirketi kapatacağını belirtti.



