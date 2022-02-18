Twitter'daki paylaşımlarıyla konuşulan Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, aşı zorunluluğunu protesto eden kamyonculara destek için Kanada Başbakanı Justin Trudeau'yu Nazi Almanyası lideri Adolf Hitler'le karşılaştırdığı görsel paylaştı.

Musk, Hitler'in bir fotoğrafının ve "Beni Justin Trudeau'yla kıyaslamaktan vazgeçin. Benim bir bütçem vardı" bir görsel tweet'ledi.

Milyarder Musk, görseli kripto para ticareti sitesi CoinDesk'in Trudeau'nun protestoculara yönelik fonları engelleme kararıyla ilgili haberine yanıt olarak gönderdi.

Musk'un tweet'ine Auschwitz Müzesi'nden de tepki geldi. Yapılan paylaşımda, "Adolf Hitler görseli kullanmak ve bu nedenle, onun yarattığı totaliter Nazi Almanyası rejimi tarafından acı çektirilen, aşağılanan, işkence gören ve öldürülen tüm insanların trajedisini kullanmak üzücü ve rahatsız edici. Bu, tüm kurbanların anısına saygısızlık etmekte ve birçok insanı incitmektedir" denildi.

Daha önce Elon Musk, Kanada'da aşı zorunluluğuna karşı büyük gösteriler düzenleyen kamyonculara desteğini verdiğini duyurumuştu.