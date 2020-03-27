Magazin Elon Musk ve oyuncu Amber Heard asansörde görüntülendi

Elon Musk ve oyuncu Amber Heard asansörde görüntülendi

Magazin

Elon Musk ve oyuncu Amber Heard asansörde görüntülendi

Johnny Depp'in eski eşi oyuncu Amber Heard (33) ile Tesla ve SpaceXin CEO'su Elon Musk'ın (48) kaçamağını belgeleyen anlar İngiliz basınına sızdı.

27 Mart 2020, Cuma 16:29 Son Güncelleme:
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Johnny Depp'in bir zamanlar eski eşi oyuncu Amber Heard ile yaşadığı çatı katı evinde, Heard ile Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk'ın kaçamağı belgelendi. Elon Musk ile ABD'li oyuncu Amber Heard'ın yaşadığı kaçamak asansör kamera kayıtlarından ortaya çıktı.

Sevgilisinden bebek bekliyor

Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk ile Amber Heard'ın asansör görüntüleri gündeme bomba gibi düştü! Üzerinde mayo olduğu görülen Amber Heard, Elon Musk ile sarılıyor. Bu arada Musk, sevgilisi Kanadalı müzisyen Grimes'den bebek bekliyor!


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