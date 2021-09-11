Elon Musk: Yeni otomatik pilot yazılımı çok daha güvenilir olacak

Elon Musk, FSD’nin tam güvenliği onaylandıktan sonra programın kademeli olarak genişletileceğini söyledi. Musk aynı zamanda şirketin mühendislerinin işlevselliği geliştirmek için mümkün olan her şeyi yaptığına dair güvence verdi.

Tesla, daha önce ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'nin (NHTSA) elektrikli araçların karıştığı kazaları araştırmasının ardından, sürüş yardım sisteminin önceki bir test yapısıyla ilgili sorunları kabul etmişti.

Otoyollarda ve şehir içi sürüşlerde, zorlu kavşaklarda otomatik şerit değiştirmeye olanak sağlayan FSD'li gelişmiş yazılım paketi, 10 bin dolar fiyatla Tesla sahiplerine opsiyonel olarak sunuluyor. Bu arada program hala beta durumunda.

FSD'nin yeni beta sürümünün ne kadar kapsamlı bir şekilde elden geçirildiği belli değil.



