Elon Musk’a göre Tesla Cybertuck denizde de yüzebilir

Tesla Cybertruck, en son Charlie Automotive tarafından hazırlanan konsept üzerinden bir Ay aracı / uzay aracı haline dönüştürülmesi ile gündeme gelmişti. Şimdi ise aracın yüzebileceği yönünde bir konu karşımızda yer alıyor.

Cybertruck‘ın yapısı gereği içerisine derin birikintilerde dahi su almayacağı daha önce açıklanmıştı. Musk şirketin ilk pick up modeli olan Cybertruck ile ilgili çok konuşulacak bir açıklama yaptı.

Cybertruck‘ı yüzdüren konsepte “Bence bunu yapabiliriz” şeklinde bir cevap verdi. Aracın gövde yapısı ve altının tamamen kapalı / düz olması su üstünde durması konusunda sorun yaşatmaz deniyor. İleriye gitmek içinse büyük lastiklerin hareketi yeterli olacaktır yorumları geliyor.

Tesla Cybertruck’ın üç farklı versiyonu bulunuyor. Elektrikli pick up en güçlü versiyonu ile 0’dan 100 km/s hıza 2,9 saniyede çıkabiliyor ve 6,3 ton gibi oldukça yüksek bir çekme gücü sunuyor. Araçta pil konusunda da üç farklı paket sunuluyor. Bu pil paketleri 400 km, 480 km ve en üstte tam 800 km menzil getiriyor. Araç 39 bin dolarlık başlangıç fiyatına sahip. Araçların seri üretimine 2021 yılında başlanacak.







