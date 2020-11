Başarılı bir diyetisyen olan Maye Musk, günümüzde modellik yapıyor. Kendisi 72 yaşında ancak birbirinden başarılı 3 tane çocuğu var. Bunlardan birisi de Elon Musk!

Küçük oğlu Kimbal Musk, bir restoran zincirinin sahibi. Kızı Tosca Musk ise başarılı bir film yapımcısı.

3 çocuğunu da tek başına büyütmüş

Maye henüz 31 yaşındayken Errol Musk ile yollarını ayırıyor ve 3 çocuğunu da tek başına büyütüyor. Çocuklarını geçindirebilmek için diyetisyenlik yapıyor. Hemen hemen her gün saatlerce çalıştığını söyleyen Maye; bu konuda bir pişmanlık duymadığını, çocuklarını en iyi koşullarda yetiştirmek için her zaman elinden gelenin en iyisini yaptığını söylüyor. Annelerinin bu kadar sıkı çalıştığını gören Musk kardeşler için çok çalışmak, her zaman bir öncelik olmuş.

Ve tabii bağımsız, nazik ve dürüst olmayı da…

Bir diyetisyen olarak insanlara el uzatan Maye, çocuklarına da her zaman bunu öğütlemiş. İnsanlığa faydalı olmalarını, başkalarına el uzatmalarını ancak bunu yaparken dürüstlükten ödün vermemelerini istemiş.

“Sıkı çalışmayı öğrettim ve hayallerinin peşinden gitmelerine izin verdim.”

Ebeveynlerin çocuklarının meslek hayatına yön verdiğini sık sık görüyoruz. Çocuğunuzu mutsuz olacağı bir işe itmek yerine onları desteklemeli, hayallerini gerçekleştirmeleri için motive etmelisiniz. “Elbette ben de çocuklarımın bir diyetisyen olmasını, benimle birlikte çalışmasını ve karşı dairemde yaşamasını isterdim. Ama onları kendi yollarını çizmeleri için motive ettim.” diyor.

Elon kitap okumayı çok severdi

Maye Musk; çocukluk dönemlerinde de Elon’ın her zaman kitap okuduğunu, Tosca’nın onun peşinden her yere geldiğini, Kimbal’ın ise mutfakla ilgilendiğini söylüyor. Bugün ise Elon Musk Tesla ve SpaceX gibi projelere sahip başarılı bir iş adamı. Kimbal, the Kitchen ve Big Green gibi restoran zincirlerinin sahibi. Tosca’nın ise Passionflix adında bir yapım şirketi var. Anlayacağınız her biri çocukken bağlandıkları alanlara yönelerek kendi yollarını çizmiş.





