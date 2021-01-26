"Özgürlüğün Rengi Mavidir" kitabıyla son haftalarda özellikle gençlerin ilgi odağı olan Cem Seymen sosyal medya hesabından Maye Musk'a teşekkür etti ve iki kitabın da yer aldığı görseli paylaştı.

Yazar, diyetisyen ve model Maye Musk Türkiye'de "Bir Kadın Plan Yaparsa" kitabını yayınlamıştı. Ünlü televizyoncu Cem Seymen de ilk kitabı "Özgürlüğün Rengi Mavidir / Gitmem, Kaçmam, Pes Etmem'i geçtiğimiz Aralık sonunda Destek yayınlarından çıkardı. Kitap birkaç hafta içinde çok satanlar listesine girdi ve ilk 10'da yer almayı başardı.