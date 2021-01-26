Kültür & Sanat Elon Musk'ın annesi Cem Seymen'in kitabını paylaştı

Elon Musk'ın annesi Cem Seymen'in kitabını paylaştı

Kültür & Sanat

Elon Musk'ın annesi Cem Seymen'in kitabını paylaştı

Cem Seymen'in 'Özgürlüğün Rengi Mavidir' adlı ktiabı Elon Musk'ın annesi Maye Musk tarafından paylaşıldı. Musk, kitabı kısa sürede çok satanlar listesine giren Cem Seymen'i kutladı.

26 Ocak 2021, Salı 09:20 Son Güncelleme:
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"Özgürlüğün Rengi Mavidir" kitabıyla son haftalarda özellikle gençlerin ilgi odağı olan Cem Seymen sosyal medya hesabından Maye Musk'a teşekkür etti ve iki kitabın da yer aldığı görseli paylaştı.

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Yazar, diyetisyen ve model Maye Musk Türkiye'de "Bir Kadın Plan Yaparsa" kitabını yayınlamıştı. Ünlü televizyoncu Cem Seymen de ilk kitabı "Özgürlüğün Rengi Mavidir / Gitmem, Kaçmam, Pes Etmem'i geçtiğimiz Aralık sonunda Destek yayınlarından çıkardı. Kitap birkaç hafta içinde çok satanlar listesine girdi ve ilk 10'da yer almayı başardı.

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