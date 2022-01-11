Sokak hayvanları Starlink alıcılarına büyük ilgi duyuyor. Starlink müşterisi Aaron Taylor, antenin üzerinde yatan 5 kedinin fotoğrafını Twitter hesabından esprili bir notla paylaştı:

Kediler antenin soğuk günlerde kendilerini biraz ısıtabileceğini keşfedene dek Starlink harika çalışıyordu.

Firmanın Dünya yörüngesine 42 bin uydudan oluşan bir ağ kurmayı planladığı Starlink projesi uzun süredir Beta aşamasında.

Bu aşama, ürünün henüz geliştirme aşamasındayken, sürece dahil olmayan kişilerin kullanımına test amaçlı açılması anlamına geliyor.

Aslında Elon Musk, eylülde Twitter'dan yaptığı açıklamada, Beta sürecinin ekim ayında sonlanacağını söylemişti. Ancak firmadan henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Uydu internetinin bu sürümü ABD, Kanada başta olmak üzere birkaç belirli bölgeyle sınırlı.

Halihazırda 100 binden fazla uydu alıcısının Starlink müşterilerinin hizmetinde olduğu belirtiliyor.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Kedilerin Starlink antenlerine duyduğu ilgi, Reddit kullanıcıları arasında da gündem oldu.

Jack Andy adını kullanan biri, gizemi çözmek için termal kamera kullandı. "Termal kamerayla antenimi kontrol ediyordum ve aslında tüm anten sıcak, arka tarafı bile" diyen Andy, sözlerini şöyle sürdürdü:

Yani, eğer yere monte edilmişse, altında veya etrafında hayvan görebilirsiniz.

Bazı kullanıcılar antenlerine kuşların da tünediğini vurgularken, davetsiz misafirlerin alıcının performansını etkileyip etkilemediği henüz bilinmiyor.