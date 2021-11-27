Rusya Federal Uzay Ajansı'ndan (Roscosmos) yapılan açıklamada, "Roscosmos uzmanlarının verilerine göre Falcon 9 roketine ait bir parça Moskova saatiyle 07.18'de UUİ'ye 5 kilometrenin üzerinde bir mesafeden geçti" dendi.

Parçanın 2019 yılında fırlatılan bir rokete ait olduğunu belirten Roscosmos, parçanın UUİ'nin uçuşu için herhangi bir engel teşkil etmediğinin altını çizdi.

ABD, Houston'daki Misyon Kontrol Merkezi, 15 Kasım'da UUİ'nin birkaç kez uzay çöpüne yaklaştığını duyurmuştu.