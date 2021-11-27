Elon Musk'ın Falcon 9 roketine ait bir parça UUİ’nin yakınından geçti
Rusya, Elon Musk'a ait SpaceX şirketi tarafından uzaya gönderilen Falcon 9 roketine ait parçanın Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (UUİ) yaklaşık 5 kilometre yakınından geçtiğini belirtti.
27 Kasım 2021, Cumartesi 10:11 Son Güncelleme:
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Rusya Federal Uzay Ajansı'ndan (Roscosmos) yapılan açıklamada, "Roscosmos uzmanlarının verilerine göre Falcon 9 roketine ait bir parça Moskova saatiyle 07.18'de UUİ'ye 5 kilometrenin üzerinde bir mesafeden geçti" dendi.
Parçanın 2019 yılında fırlatılan bir rokete ait olduğunu belirten Roscosmos, parçanın UUİ'nin uçuşu için herhangi bir engel teşkil etmediğinin altını çizdi.
ABD, Houston'daki Misyon Kontrol Merkezi, 15 Kasım'da UUİ'nin birkaç kez uzay çöpüne yaklaştığını duyurmuştu.