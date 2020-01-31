Geçtiğimiz çarşamba günü akşam saatlerinde New York borsasında işlem gören Tesla hisseleri yüzde 12 değer kazanarak 649 dolara çıktı. Böylece 48 yaşındaki yüksek teknoloji girişimcisi Elon Musk, Forbes'in dünyanın en zengin 400 kişisi listesinde 23'üncü sıraya yükseldi.

Tesla’nın hisselerinin değeri ekimden beri iki katından fazla arttı. Geçen hafta piyasa tavanı 100 milyar dolara ulaşan Tesla hisselerinin gelecek aylarda yüzde 30'dan fazla artması bekleniyor. Bu da elektrikli araba üreticisini otomotiv sanayinin lideri haline getirdi.

Piyasa değeri bakımından ocak başında Ford ve GM'i geçen Tesla'nın önünde sadece 233 milyar dolarlık piyasa tavanıyla Toyota bulunuyor. Musk da Forbes'in dünyanın en zengin 400 kişisi listesinde, Apple’dan Laurene Powell Jobs (Apple'ın kurucusu Steve Jobs'ın dul eşi) ile medya baronu Rupert Murdoch arasına yerleşti.

Tesla hisselerinin yüzde 22'sini kontrol eden Musk, uzay roketi şirketi SpaceX'in de 12.5 milyar dolarlık hissesine sahip.