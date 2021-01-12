WhatsApp’ın gizlilik politikasındaki değişikliğin ardından Tesla ve Space X CEO’su Elon Musk mesajlaşma uygulaması Signal ile ilgili 'Use Signal' (Signal Kullan) şeklinde tweet atmıştı.

Musk’ın Signal kullanmaya teşvik eden tweet’inin ardından mesajlaşma uygulaması Signal hisselerinin artışı beklenirken 'Signal Advances' adıyla pek fazla bilinmeyen bir şirketin hisse fiyatlarında yüzde 527 artış görüldü. Cuma günü de artış devam ederken hisselerin değeri 0,6 dolardan 8 dolara yükselerek yüzde bin 300 arttı.

Signal Advance'in hisse senetlerindeki benzeri görülmemiş artış, Signal mesajlaşma uygulamasının Signal Advance ile hiçbir ilgisi olmadığını belirten bir tweet göndermesine de neden oldu.

Signal ise Twitter hesabından, "İnsanların Signal’in rekor büyümesine yatırım yapmak istemesi anlaşılabilir, ancak bu biz değiliz" ifadelerine yer verirken "Biz bağımsız bir 501c3'iz ve tek yatırımımız sizin gizliliğinizdir" açıklamasında bulundu.

Mart 2019 itibarıyla şirketin CEO'su Chris Hymel dışında tam zamanlı çalışanı bulunmayan Signal Advance’ın piyasa değeri birkaç gün içerisinde 55 milyon dolardan 660 milyon dolara yükselerek 13 kat arttı.







