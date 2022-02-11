CNBC’de yer alan habere göre, yörüngeden çıkarak kül olan uyduların tanesinin ortalama 500 bin Dolar olduğu ve kazanın toplam maliyetinin 20 milyon doları bulduğu belirtildi. Proje kapsamında uzaya yeni gönderilen bu uyduların, Güneş fırtınasının atmosferi daha yoğun hale getirmesi sonucu oluşan aşırı sürtünmeden etkilenerek parçalandığı belirtildi.

SpaceX yer kontrolörlerinin, düz panel uyduları bir tür hazırda bekleme moduna sokarak ve sürtünmeyi en aza indirecek şekilde uçurarak kurtarmaya çalıştıkları, ancak atmosferik çekimin çok güçlü olması nedeniyle uyduların daha istikrarlı bir yörüngeye tırmanamadığını kaydetti. SpaceX’in 40 Starlink uydusunun yörüngeden çıkarak parçalanmasıyla ilgili ‘benzersiz bir durum’ nitelemesinde bulundu.

Dünya’ya 210 kilometre mesafede bulunan 260 kilogram ağırlığındaki uyduların, yeryüzü için bir tehlike oluşturmadığı kaydedildi. Starlink Uydu projesi kapsamında fırlatılan bir tek uydunun üretim ve fırlatılış maliyetinin 500 bin dolar olduğu belirtiliyor. Musk’ın sahibi olduğu SpaceX’in güneş fırtınası nedeniyle yaklaşık 20 milyon dolarlık zarara uğradığı tahmin ediliyor. Bu fırlatmanın tamamı zarar görseydi, roketleme ve hazırlık çalışmalarıyla beraber toplam fatura 50 milyon doları bulacaktı. SpaceX’in hala dünya yörüngesinde dönen ve farklı bölgelere internet hizmeti sağlayan 2 bine yakın Starlink internet ağı uydusu bulunuyor.