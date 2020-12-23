Bilim & Teknoloji Elon Musk'tan Apple itirafı: Tesla’yı Apple’a satmayı düşündüm

Elon Musk'tan Apple itirafı: Tesla’yı Apple’a satmayı düşündüm

Bilim & Teknoloji

Elon Musk'tan Apple itirafı: Tesla’yı Apple’a satmayı düşündüm

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla’nın sahibi olan Elon Musk, şirketin en kötü döneminde Tesla’yı satmayı düşündüğünü itiraf etti. Musk bunun için Apple ile görüşmek istediğini ancak Apple CEO’su Tim Cook’un görüşmeye yanaşmadığını iddia etti.

23 Aralık 2020, Çarşamba 10:13 Son Güncelleme:
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Apple'ın otomobil üreteceği bir süredir konuşuluyordu. Son olarak Reuters imzalı habere göre projenin tarihi de belli oldu.

ABD merkezli şirketin üreteceği ilk elektrikli otomobilin 2024 yılında seri üretime geçeceği iddia edildi. Bu haber sonrası Tesla’nın sahibi Elon Musk’tan ititaf gibi bir açıklama geldi.

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Musk kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada bir dönem Tesla’yı satmayı düşündüğünü itiraf etti ve Tesla’yı Apple’a satmayı düşündüğünü hatta bunun için şirkete haber gönderdiğinin altını çizdi.

Musk’ın iddiasına göre, Apple’ın en yetkili ismi olan CEO Tim Cook, Musk’ın görüşme teklifini reddetti.

Musk’ın iddiaları hakkında Apple tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.


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