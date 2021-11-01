Dünya Gıda Programı Direktörü Beasley'in flaş açıklamalarının etkisi devam ediyor. Beasley, Jeff Bezos ve Elon Musk gibi milyarderlere çağrıda bulunarak, "Servetlerinin sadece küçük bir kısmıyla dünyadaki açlık sorununu çözebilirler." demişti.

Beasley, ayrıca Musk'ın servetinin yalnızca yüzde 2'sini oluşturan 6 milyar Dolar ile dünyadaki açlık sorunun bitebileceğini sözlerine eklemişti.

ELON MUSK'TAN CEVAP GECİKMEDİ

Beasley'in bu açıklamalarına Musk'tan yanıt gecikmedi. Musk bu iddianın kanıtlanmasını istedi ve kanıtlanması durumunda milyarlarca dolar değerinde bir adım atacağını duyurdu.

Business Insider'da yer alan habere göre, Musk, bu iddianın kanıtlanması durumunda Tesla hissesini satacağını ve gelirlerini bağışlayacağını söyledi.

Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre Musk şu anda dünyanın en zengin insanı ve serveti 300 milyar doların üzerinde olan ilk ve tek kişi.