Bilim & Teknoloji Elon Musk'tan Korolev'le ilgili Rusça tweet: Muhteşem biriydi

Elon Musk'tan Korolev'le ilgili Rusça tweet: Muhteşem biriydi

Bilim & Teknoloji

Elon Musk'tan Korolev'le ilgili Rusça tweet: Muhteşem biriydi

SpaceX ve Tesla firmalarının kurucusu Elon Musk, bugün 114. doğum yıldönümü kutlanan Sovyet roket ve uzay araçlarının baş tasarımcısı Sergey Korolev hakkında Rusça tweet attı.

13 Ocak 2021, Çarşamba 10:35 Son Güncelleme:
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Rusya Federal Uzay Ajansı Roscosmos'un Korolev hakkındaki paylaşımına yanıt veren Musk, "Muhteşem biriydi" anlamına gelen Rusça "Он был великолепен" mesajını paylaştı.

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Roscosmos da paylaşımında "Bugün roket-uzay endüstrisi Sergey Korolev'in 114. doğum yıldönümünü kutluyor. Uygulamalı uzay biliminin fikir babası, uzay araçları yapımı alanında 20. yüzyılın en büyük bilim insanların biri, Sovyet tasarımcı" ifadelerini kullandı.


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