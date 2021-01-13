Rusya Federal Uzay Ajansı Roscosmos'un Korolev hakkındaki paylaşımına yanıt veren Musk, "Muhteşem biriydi" anlamına gelen Rusça "Он был великолепен" mesajını paylaştı.

Roscosmos da paylaşımında "Bugün roket-uzay endüstrisi Sergey Korolev'in 114. doğum yıldönümünü kutluyor. Uygulamalı uzay biliminin fikir babası, uzay araçları yapımı alanında 20. yüzyılın en büyük bilim insanların biri, Sovyet tasarımcı" ifadelerini kullandı.





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