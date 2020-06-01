Elon Musk'ın sahibi olduğu uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX'in, ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ortaklığıyla dünya yörüngesine gönderdiği 'Crew Dragon' isimli insanlı uzay mekiği başarıyla görev yerine ulaştı.

Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan Roscosmos Direktörü Sergey Krikalev, “Amerikan meslektaşlarımızı selamlamak isterim. Uzay aracının (Crew Dragon) görevinin başarılı olması, bizlere ek olarak uluslararası uzay programının tümünün yararlanacağı olanaklar sağlayacaktır" ifadelerini kullanmıştı.









Krikalev'le birlikte, Rus uzay ajansı Roscosmos Başkanı Dmitriy Rogozin de NASA yöneticisi Jim Bridenstine'e yönelik yaptığı paylaşımda şunları söylemişti:

"Başarılı bir fırlatma ve yerleştirme ile sizi bu noktada tebrik etmek yanlış olmaz. Bravo! Bu büyük olayın başarılı olabilmesi için ne kadar endişeli olduğunuzu biliyorum. NASA ekibinin Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaşım sistemini yeniden inşa etmesini başarıyla tamamlamasını diliyorum. Lütfen Elon Musk'a ve SpaceX'E içten tebriklerimi iletin. (Şakasına bayıldım) Daha fazla işbirliği için sabırsızlanıyoruz"

​Musk da, Rogozin'in tebrik mesajına teşekkür ettiği paylaşımda "Teşekkür ederim bayım. Ha-ha, Karşılıklı faydaya dayanan ve verimli uzun vadeli işbirliğine güveniyoruz - Elon" ifadelerini kullandı.

​Jim Bridenstine de, Rogozin'e yanıt verdiği paylaşımında "NASA ortaklığımız konusunda minnettar ve uzay araştırmalarında birlikte harika şeyler yapmaya devam etmeyi umuyoruz" dedi.



