Elon Musk, 41 milyon takipçili Twitter hesabı üzerinden ‘Use Signal' (Signal kullanın) diye tweet attı. Daha önce birçok defa WhatsApp'ın daha güvenli alternatifi olarak sunulan Signal uygulaması, bu tweetten sonra daha da merak edilir oldu.

Signal nasıl çalışıyor?

Kullanıcılar, WhatsApp'ın sunduğu birçok özelliğe Signal sayesinde ulaşabilir. Anlık mesajlaşma, fotoğraf veya video gönderme, grup sohbetleri ve görüntülü arama gibi özellikler Signal uygulamasında da var. Signal'ın avantajı, WhatsApp'ın artık kullanıcılarını sunamadığı gizlilik. Uygulamada mesajlar, uçtan uca şifreleme yöntemiyle güvende tutuluyor. Signal’in mesajlaşlara ve görüşmelere erişim izni yok.

Edward Snowden ve Twitter’ın CEO’su Jack Dorsey gibi isimler de Signal kullanıyor.

WhatsApp neyi değiştirmişti?

WhatsApp tarafından açıklanan ve 8 Şubat’ta yürürlüğe girecek olan yeni gizlilik ilkelerine göre Facebook ile veri paylaşımına izin isteyecek. Hesap bilgileri, mesajlar, bağlantılar, durum bilgisi, işlem ve ödeme verileri ile daha birçok veri Facebook’un yanı sıra şirketin diğer yan kuruluşlarıyla da paylaşılmış olacak. Gerekli onayı vermeyecek olan kullanıcılar, WhatsApp kullanamayacak.





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