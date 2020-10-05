Hamile süper model Elsa Hosk, bebeğinin cinsiyetini açıkladı. 31 yaşındaki İsveçli Victoria’s Secret modeli, Instagram’da yaptığı paylaşımla, erkek arkadaşı Tom Daly ile birlikte bir kız bebek beklediklerini açıkladı. İş insanı Daly ile 2015 yılında bu yana birlikte olan Hosk, birkaç gün önce hamilelik haberini duyurmuştu.









Ünlü model, Instagram hesabından, "Bir süredir karnımda bir melek saklıyorum. Bebek sahibi olacağım için heyecanlı olmanın ötesinde hayallerimin erkeğiyle hayatın bir sonraki bölümüne başlayacağım için şanslı hissediyorum" ifadesini kullanmıştı.





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