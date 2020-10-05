Magazin Elsa Hosk bebeğinin cinsiyetini açıkladı

Elsa Hosk bebeğinin cinsiyetini açıkladı

Magazin

Elsa Hosk bebeğinin cinsiyetini açıkladı

Hamilelik heyecanını sosyal medyadan paylaşan Victoria's Secret'ın ünlü modeli Elsa Hosk, bebeğinin cinsiyetini söyledi.

05 Ekim 2020, Pazartesi 14:39 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Hamile süper model Elsa Hosk, bebeğinin cinsiyetini açıkladı. 31 yaşındaki İsveçli Victoria’s Secret modeli, Instagram’da yaptığı paylaşımla, erkek arkadaşı Tom Daly ile birlikte bir kız bebek beklediklerini açıkladı. İş insanı Daly ile 2015 yılında bu yana birlikte olan Hosk, birkaç gün önce hamilelik haberini duyurmuştu.


https://www.instagram.com/p/CF7b9A2JU7f/


Ünlü model, Instagram hesabından, "Bir süredir karnımda bir melek saklıyorum. Bebek sahibi olacağım için heyecanlı olmanın ötesinde hayallerimin erkeğiyle hayatın bir sonraki bölümüne başlayacağım için şanslı hissediyorum" ifadesini kullanmıştı.


İlgili Haberler
Elsa Hosk hamile


;
Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
Benimle oynar mısın?
Filiz Özkol
Elif Demirtaş Bilir
Yeni Hayat, verdiği mesajla fark yarattı
Elif Demirtaş Bilir
Sercan Yaşar
Yeni reklam yüzümüz: MasterChef
Sercan Yaşar
Yasemin Candemir
Anne sütünü takılara hapsetmek...
Yasemin Candemir
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Seda Sayan'dan estetik sonrası paylaşım