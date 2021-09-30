Gupse Özay’ın kaleminden çıkan Eltilerin Savaşı filminin oyuncu kadrosunda yine Gupse Özay’la birlikte, son dönemlerin yıldızı parlayan oyuncularından Merve Dizdar ve birçok usta oyuncu yer alıyor. Filmin televizyon ekranların yayınlanmasıyla da pek çok izleyici “Eltilerin Savaşı filmi oyuncuları kimler, konusu ne?” “Eltilerin Savaşı nerede çekildi?” sorularına yanıt arıyor…

ELTİLERİN SAVAŞI NEREDE ÇEKİLDİ?

1 Şubat 2020 tarihinde vizyona giren Eltilerin Savaşı filminin çekimleri, İstanbul'un Bakırköy ilçesi, Yeşilköy semtinde gerçekleşti.

ELTİLERİN SAVAŞI FİLMİNİN KONUSU

Eltilerin Savaşı filmi Türk aile yapısında önemli bir yere sahip olan eltilik ilişkisine eleştirel bir bakış açısı sunarken, izleyenleri güldürüyor

Sultan ailenin ilk gelinidir ve gösterişli hayatını sık sık sosyal medyada paylaşmaktadır. Ailenin yeni gelini Gizem ilk başlarda Sultan’ın hareketlerine aldırmamaya çalışsa da devamlı gelen tacizlerin ardından eltisiyle bir yarışın içine girer. Üzerine bir de kayınvalidelerinin ilk çocuk yapana evlerini vereceğini söylemesinin ardından iki elti bu sefer de bebek yarışına girer. Sultan ve Gizem’in eşleri, Selim ve Fatih de yavaş yavaş bu rekabetin içine çekilir ve durum günden güne karmaşık bir hal alır.

ELTİLERİN SAVAŞI FİLMİNİN OYUNCULARI VE KARAKTERLER